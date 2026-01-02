Наночастицы серебра показали эффективность против диабета второго типа

Ученые доказали, что наночастицы серебра обладают противодиабетическими свойствами: они показали такой же эффект при дозировке в 167 меньше, чем у традиционного лекарственного средства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

"Химики ТПУ совместно с зарубежными коллегами экспериментально доказали, что препарат с наночастицами серебра "Арговит", разработанный при участии ученых ТПУ, обладает противодиабетическими свойствами. При этом тот же эффект был достигнут при дозах наночастиц серебра в 167 раз меньших, чем при использовании широко применяемого лекарственного препарата", - сообщили в вузе.

В своей работе ученые изучали, как серебряные наночастицы могут помочь при лечении диабета второго типа. Исследование проводилось на клеточных линиях (выращенных в лаборатории группах однородных клеток), грызунах и при использовании машинного обучения. Эксперименты показали, что наночастицы серебра эффективно подавляют выработку трех ферментов, важных для лечения диабета: -амилазу, -глюкозидазу и ДПП-4. Они в 3,5, 3,824 и 11 раз лучше справляются с этим, чем современные лекарства.

"Кроме того, наночастицы серебра подавляли рост конечных продуктов гликирования (белков, которые способствуют развитию диабета) в 61 раз эффективнее по сравнению с широко применяемым препаратом первой линии. Такой высокий уровень эффективности открывает значительные перспективы для создания инновационных лекарственных средств против диабета на основе наночастиц серебра", - рассказал соавтор исследования, профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Алексей Пестряков.

По его словам, полученные данные позволяют предположить, что использование наночастиц серебра может снизить токсичность и побочные эффекты по сравнению с традиционными противодиабетическими препаратами. Для подтверждения их потенциала в качестве средства для лечения диабета требуется провести дальнейшие исследования.

В исследовании участвовали ученые из России и Мексики. Исследование выполнено в рамках госзадания "Наука". Результаты работы опубликованы в журнале Nanoscale.