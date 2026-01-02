В РФ создают методики для восстановления костей при серьезных травмах

Инновационно-технологическая компания "Эндопринт" создающая изобретения, позволяющие спасти конечности или восстановить утраченные функции кости при серьезных травмах, в 2025 году получила четыре патента. Еще шесть находятся в разработке. Об этом ТАСС рассказали в "ИТК Эндопринт".

"В этом году мы получили четыре патента, заявки на которые были поданы в 2024 году. На экспертизе Федеральной инспекции патентной службы еще четыре. В процессе описания в соответствии с требованиями Роспатента еще шесть разработок. Урожайный год", - сказал собеседник агентства.

В компании пояснили, что для каждого пациента и дефекта "ИТК Эндопринт" разрабатывает уникальные технологии и методы. Так, один из созданных эндопротезов позволяет заместить большую часть поврежденной кости, а спустя время собственная кость прорастает внутри протеза. Несмотря на уникальность каждого случая, отметил собеседник ТАСС, "Эндопринт" стремится разработать концепцию лечения, которая бы подходила и другим похожим случаям.