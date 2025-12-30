Выявлены два вещества, от которых зависит качество сна

Люди с низким уровнем магния чаще жалуются на плохой сон, тогда как более высокая концентрация цинка в крови связана с меньшим риском нарушений сна. К таким выводам пришли исследователи из Университета короля Сауда. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие около тысячи добровольцев. Качество сна испытуемых оценивали с помощью Питтсбургского индекса качества сна — стандартизированной шкалы, широко используемой в клинической практике. Параллельно ученые измеряли уровни магния, цинка и меди в крови, а также учитывали данные о поступлении этих микроэлементов с пищей.

Наиболее выраженная связь была выявлена для магния. Его пониженная концентрация в крови и недостаточное содержание в рационе значительно чаще встречались у людей с плохим качеством сна. Эта закономерность сохранялась даже после учета возраста, пола и индекса массы тела, что указывает на возможную самостоятельную роль магния в процессах, связанных со сном.

Для цинка выявили противоположный эффект — более высокие уровни этого микроэлемента в крови были связаны с меньшей вероятностью нарушений сна. При этом количество цинка в рационе само по себе не коррелировало с качеством ночного отдыха, что может указывать на различия в усвоении или метаболизме.

Медь, в отличие от магния и цинка, не оказала влияния на сон ни по показателям крови, ни по данным о питании.

Авторы подчеркивают, что исследование не позволяет однозначно установить, приводит ли дефицит микроэлементов к нарушению сна или, наоборот, плохой сон со временем влияет на их уровень в организме. Для ответа на этот вопрос необходимы долгосрочные наблюдения и эксперименты с добавками.

