Раскрыта неочевидная связь питания с удовлетворенностью жизнью

Регулярный завтрак и более частое употребление фруктов и овощей связаны с большей удовлетворенностью жизнью, выяснили исследователи в Перу. Результаты кросс-секционного исследования с участием 511 студентов опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ показал, что сами по себе пищевые привычки не напрямую повышают оценку жизни, но заметно связаны с уровнем позитивных эмоций — бодрости, радости и общего хорошего настроения. Именно положительный эмоциональный фон оказался ключевым фактором, связанным с более высокой удовлетворенностью жизнью. Через этот механизм и проявляется эффект питания.

Студенты, которые чаще ели фрукты и овощи и регулярно завтракали, в среднем сообщали о более выраженном позитивном настрое. Модель исследования показала, что положительные эмоции передают влияние питания на субъективное благополучие и объясняют более половины различий в уровне жизненной удовлетворенности между участниками.

Авторы отмечают, что результаты подчеркивают важность не только нутриентной ценности рациона, но и его роли в повседневном эмоциональном состоянии. По их мнению, программы поддержки студентов должны рассматривать питание и психологическое благополучие как взаимосвязанные элементы, а не как отдельные сферы заботы о здоровье.

