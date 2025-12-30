Ученые назвали самый полезный для сердца тип прогулок

Ученые из Европейского университета Мадрида выяснили, что для здоровья сердца одна более длительная прогулка полезнее, чем несколько коротких в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали данные о физической активности и сопоставили их с показателями смертности и сердечно-сосудистых осложнений. В работу включили людей, которые в среднем проходили менее восьми тысяч шагов в день без заболеваний сердца, сосудов или рака в истории болезни на момент начала наблюдений.

За почти десять лет ученые зафиксировали 735 случаев смерти и 3119 сердечно-сосудистых событий, включая инфаркты и инсульты. Анализ показал, что характер ходьбы имел значение. Самый высокий риск отмечался у людей, чья физическая активность ограничивалась очень короткими эпизодами. Прогулки продолжительностью менее пяти минут были связаны с более высокой смертностью и большим числом сердечно-сосудистых осложнений.

Наименьший риск наблюдался у участников, которые регулярно гуляли не менее 15 минут подряд. У них показатели смертности и сердечно-сосудистых событий были заметно ниже. Авторы отмечают, что в отдельных случаях короткие прогулки могли быть следствием скрытых проблем со здоровьем, не выявленных при включении в исследование.