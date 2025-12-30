Назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

Высокие дозы витамина C способны частично защищать легкие от повреждений, вызываемых мелкими частицами загрязненного воздуха PM2.5, считают ученые из Технологического университета Сиднея.

Научная работа опубликована в журнале Environment International (EI).

PM2.5 является микроскопическими частицами размером менее 2,5 микрометра, образующиеся при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Они способны проникать глубоко в дыхательные пути и связаны с развитием астмы, хронических болезней легких и рака.

Ученые провели серию экспериментов на самцах мышей и на культурах клеток человеческой легочной ткани. Часть образцов подвергали воздействию PM2.5, а потом оценивали, как витамин C влияет на степень клеточного повреждения. Как выяснилось, добавка снижала воспаление, защищала митохондрии и снижала окислительный стресс.

Витамин C оказался эффективным в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5, что может быть полезно для людей из групп повышенного риска.

Молекулярный биолог Брайан Оливер подчеркнул, что результаты исследования выглядят многообещающе, но требуют осторожной интерпретации. По его словам, прием максимально допустимой дозы витамина C может помочь, но перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать передозировки или нежелательных эффектов других компонентов добавок.

