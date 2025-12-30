Найден способ восстанавливать память при Альцгеймере

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что природная молекула кальций альфа-кетоглутарат (CaAKG) может восстанавливать нарушенные механизмы памяти в моделях болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell (AC) и указывают на новый подход к борьбе с возрастными нарушениями работы мозга.

В экспериментах CaAKG улучшал передачу сигналов между нейронами и возвращал способность к ассоциативной памяти — одной из первых функций, которая страдает при болезни Альцгеймера. Ученые показали, что вещество восстанавливает так называемую долговременную потенциацию — процесс, лежащий в основе обучения и запоминания, который при заболевании обычно нарушен.

Кроме того, CaAKG активировал аутофагию — внутренний «механизм очистки» клеток, помогающий избавляться от поврежденных белков и поддерживать здоровье нейронов. Исследователи также выявили, что молекула действует через особый сигнальный путь, усиливая гибкость нервных клеток и обходя механизмы, которые обычно блокируются амилоидными отложениями.

Поскольку уровень альфа-кетоглутарата в организме снижается с возрастом, его восполнение может стать перспективным способом замедлить ухудшение памяти и поддержать здоровье мозга. Авторы подчеркивают, что речь пока идет об экспериментальных моделях, однако полученные данные открывают путь к разработке более безопасных и доступных подходов к профилактике когнитивного снижения.

Ранее ученые выяснили, что низкая мышечная сила у людей старше 50 лет связана с заметно более высоким риском развития деменции.