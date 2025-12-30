В России создали соусы для улучшения усвоения минералов

Студенты Сибирского медицинского университета (СибГМУ) разработали ферментированные соусы, которые помогают лучше усваивать микроэлементы - цинк, железо и селен. Разработку планируют внедрить в товары производителей биологически активных добавок к пище (БАД), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В основе их разработки лежит глубокая биотехнология, которая, опираясь на принципы древней ферментации, не только возвращает натуральный вкус продуктам, но и решает фундаментальную задачу повышения биодоступности микроэлементов, открывая перспективы для сотрудничества с производителями БАД", - говорится в сообщении.

Студенты разработали новую технологию производства соусов с помощью длительной ферментации (процесс превращения одного продукта в другой с помощью микроорганизмов) злаков. Они использовали древние азиатские методы для обработки полезных продуктов - гороха, гречки, ячменя и овса. Процесс создания соусов состоит из семи шагов: подготовка сырья, добавление спор коджи (живые частицы грибка), засолка, долгий процесс ферментации, фильтрация, пастеризация и разлив. Соусы производят естественным способом - без добавления усилителей вкуса.

В ходе работы выяснилось, что гриб коджи во время ферментации превращается в мощный биологический преобразователь. Он вырабатывает фермент фитазу, который расщепляет фитиновую кислоту - "антинутриент", связывающий важные микроэлементы, такие как железо, цинк и селен. Это помогает организму лучше усваивать эти вещества. Также коджи превращает минералы из неорганической формы в органическую, которую легче усваивает и использует организм.