Стало известно, как продвигается разработка российской вакцины от рака

Разработка российской вакцины от рака идет в штатном режиме
В России на финальном этапе разработка вакцины от рака. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже построен завод, где будут выпускать вакцину.
Разработка первой отечественной вакцины против рака идет штатно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В интервью телеканалу "Россия 1" глава ведомства уточнил, что уже построен завод для НИИ.
«Первое заболевание, для которого начнется выпуск уже данных препаратов, - это меланома», - сообщил он.
Мурашко уточнил, что в ходе разработки вакцины будет происходить отбор образцов ткани опухоли, здоровых тканей человека, после чего будет выявлена мутация, которая привела к росту опухоли.
После этого подбирается уже непосредственно состав и выпускается конкретный препарат мРНК - терапевтическая вакцина, которая вводится пациенту.
Ведущий специалист по эпидемиологии и директор компании DiaPrep Systems из Атланты Михаил Фаворов рассказал о некоторых важных нюансах, связанных с разработкой вакцин от рака.