Создана высокоэффективная химиотерапия для лечения лейкоза

Американские медики обнаружили, что палбоциклиб, недавно одобренное средство для лечения рака груди, существенным образом повышает эффективность стандартной химиотерапии от острого миелоидного лейкоза на базе венетоклакса. Комбинация этих средств более чем утроила сроки жизни мышей с тяжелыми формами данного рака крови, сообщила пресс-служба Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

"Мыши, получавшие только венетоклакс, в среднем прожили около трех месяцев - примерно столько же, как и грызуны из контрольной группы, не проходившие химиотерапии. В свою очередь, комбинация из препаратов позволила большинству животных прожить 11-12 месяцев, причем одна особь оставалась живой к моменту завершения эксперимента", - пояснил доцент OHSU Мелисса Стюарт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, сейчас для лечения острого миелоидного лейкоза применяется комбинация из двух препаратов - венетоклакса и азацитидина. Изначально они активно блокируют размножение опухолевых клеток крови, однако со временем они приобретают мутации, которые делают раковые клетки неуязвимыми к действию этих веществ. В результате этого большинство носителей данной формы рака, 60-75% от общего числа больных, умирает в первые пять лет после постановки диагноза.

Руководствуясь подобными соображениями, американские медики подготовили 25 комбинаций венетоклакса и других уже существующих противораковых препаратов и проследили за их действием на три сотни образцов опухолевых клеток, полученных от разных пациентов. Эти опыты показали, что наиболее эффективное и длительное действие на эти тельца оказывала комбинация из венетоклакса и палбоциклиба, нового средства для лечения рака груди.

Работу этой комбинированной химиотерапии ученые проверили в опытах на мышах, в чье тело были введены две разных культуры опухолевых клеток. Последующие наблюдения показали, что сочетание двух препаратов резко усилило их действие на опухолевые клетки. Это выражалось в том, что мыши жили в среднем значительно дольше (11-12 месяцев), чем при приеме лишь одного венетоклакса (3 месяца) или палбоциклиба (7 месяцев).

По словам медиков, данный позитивный эффект был связан с тем, что палбоциклиб подавляет выработку белков, помогающих опухолевым клеткам защищать себя от действия венетоклакса. Понимание этого, как надеются Стюарт и ее коллеги, поможет создать еще более эффективные комбо-терапии от острого миелоидного лейкоза, которые позволят существенным образом продлить жизнь пациентам или полностью очистить их организм от опухолевых клеток.

Об остром миелоидном лейкозе

Острый миелоидный лейкоз представляет собой одну из самых распространенных и опасных форм рака крови, которая поражает в основном взрослых пациентов. По оценкам медиков из Китая, ежегодно данная форма новообразований выявляется у примерно 144 тыс. пациентов, причем их число удвоилось с 1990 года в результате быстрого старения населения Земли. Лишь треть пациентов с данным диагнозом живет дольше пяти лет, что вынуждает медиков искать новые методы лечения этой формы опухолей.