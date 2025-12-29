Назван неочевидный фактор риска жировой болезни печени

Ученые из Китая обнаружили, что длительная посменная работа может быть связана с повышенным риском метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MAFLD). К такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные более девяти тысяч человек. Работа опубликована в Frontiers in Public Health.

Анализ показал, что связь между сменным графиком и состоянием печени носит нелинейный характер. У работников со стажем посменной работы более шести лет риск MAFLD был примерно в полтора раза выше, чем у тех, кто никогда не работал по сменам. При этом после первых трех лет такой занятости вероятность заболевания начинала резко расти — исследователи описывают эту зависимость как J-образную.

Значение имел и сам режим работы. Двух-, трех- и четырехсменные графики сопровождались увеличением риска жировой болезни печени на 20 процентов и более по сравнению с обычным дневным режимом. Особенно выраженной эта связь была при более сложных системах ротации смен.

Дополнительный анализ показал, что почти половину этого эффекта можно объяснить увеличением индекса массы тела. Иначе говоря, набор веса оказался ключевым промежуточным звеном между посменной работой и нарушением обмена веществ в печени. Авторы подчеркивают, что результаты указывают на необходимость профилактики ожирения и метаболических нарушений у работников со сменным графиком, особенно при длительном стаже такой работы.

