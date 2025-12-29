Названы пять главных прорывов в лечении рака в России в 2025 году

В 2025 году российские онкологи сделали сразу несколько шагов к персонализированному лечению рака — от разработки первого в мире TCR-T-препарата против рака молочной железы и регистрации анализа крови для раннего выявления опухолей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института персонализированной онкологии Первого МГМУ, доктор медицинских наук, профессор Марина Секачева.

Одним из главных событий 2025 года стал выход клеточной терапии за пределы онкогематологии и ее применение при солидных опухолях. Если ранее CAR-T-клетки использовались преимущественно при злокачественных заболеваниях крови, то в этом году появились убедительные клинические данные об их эффективности при раке желудка.

В России это направление получило собственное развитие: Сеченовский Университет совместно с НИИ фундаментальной и клинической иммунологии завершил доклиническую разработку первого в мире TCR-T-препарата для лечения HER2/neu - положительного рака молочной железы.

Вторым прорывом стала новая комбинированная терапия колоректального рака с мутацией BRAF V600E. В 2025 году международное исследование с участием российских специалистов показало, что тройная комбинация таргетных препаратов и химиотерапии существенно улучшает общую выживаемость пациентов без рецидивов. По словам эксперта, ранее у этой группы больных практически не было эффективных вариантов лечения.

«Третье важное достижение связано с ранней диагностикой. В России зарегистрировано программное обеспечение «ОнкоПро», анализирующее 12 биомаркеров крови и рассчитывающее риск шести видов рака. Врач получает инструмент, который позволяет вовремя заподозрить опухоль и направить пациента на углубленное обследование», — пояснила Секачева.

Четвертым направлением стало внедрение искусственного интеллекта в клиническую практику. В Сеченовском Университете разработана система компьютерного зрения для оценки агрессивности опухолей почки по биопсийным изображениям. По словам эксперта, ИИ повышает точность диагностики и помогает выявлять закономерности, которые сложно заметить при визуальном анализе.

Пятым достижением стала персонализация лечения. В 2025 году зарегистрирована первая отечественная тест-система для подбора таргетной терапии при раке молочной железы, позволяющая выявлять ключевые мутации и прогнозировать эффективность лечения.