Ученые выявили лучший способ отказаться от антидепрессантов

В ходе нового исследования, опубликованного в четверг, учёные нашли самый эффективный способ отказа от антидепрессантов при улучшении состояния. Это постепенное снижение дозы препарата и одновременно психологическая поддержка.

Кристин Вильлонг, сопредседатель Французской ассоциации по борьбе с депрессией, отмечает, что как только дозировка антидепрессанта меняется или снижается, это делает человека тревожным. В журнале The Lancet Psychiatry было опубликовано масштабное исследование, в котором анализируются данные по 76 различным рандомизированным контролируемым исследованиям с участием 17 000 человек.

© Ferra.ru

Специалисты обнаружили, что лучше всего помогает прекратить приём антидепрессантов сочетание двух стратегий. Это постепенное уменьшение дозы лекарства и консультации психолога. Как показало исследование, эта рекомендация поможет предотвратить рецидив у каждого пятого пациента. Наихудшим же вариантом был резкий отказ от таблеток.