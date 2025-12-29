Найден неожиданный способ повысить шансы на успех ЭКО

Ученые из Первой больницы Цзилиньского университета в Чанчуне (Китай) установили, что короткий период воздержания перед сдачей спермы для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) повышает вероятность наступления беременности примерно на 10%. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

© Газета.Ru

Ученые сосредоточились на одной из ключевых проблем ЭКО — невысокой предсказуемости успеха процедуры. На фоне глобального снижения качества спермы за последние 50-70 лет, из-за которого все больше пар вынуждены прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям. Особенно это важно для женщин старшего репродуктивного возраста, у которых эффективность ЭКО может снижаться до 16%.

В исследовании приняли участие почти 500 мужчин. Одной группе рекомендовали эякулировать за 48 часов до сдачи спермы, другой — соблюдать стандартные рекомендации и воздерживаться от эякуляции в течение двух–семи дней. Затем ученые сравнили исходы ЭКО у партнерш участников.

Анализ показал, что более короткий период воздержания был связан с заметно лучшими результатами. Частота клинической беременности — то есть подтвержденной по УЗИ с наличием плодного яйца и сердцебиения — составила 54,4% в группе 48 часов против 44,9% в контрольной группе. Показатель продолжающейся беременности также оказался выше: 46% против 36%.

Авторы подчеркивают, что это первое проспективное рандомизированное контролируемое исследование, специально спланированное для оценки влияния длительности воздержания на исходы ЭКО. По их мнению, использование так называемого «триггерного дня» — эякуляции за 48 часов до забора спермы — может стать простым и доступным способом повысить эффективность процедуры без дополнительных медицинских вмешательств.

Исследователи отмечают, что полученные данные не отражают показатель живорождения, однако уже на этапе клинической и сохраняющейся беременности эффект выглядит статистически и практически значимым.