Ученые нашли связь между микробиомом кишечника и подростковой депрессией

Китайские учёные выявили специфические изменения в микробиоме кишечника и воспалительные маркеры у подростков с большим депрессивным расстройством, что может лечь в основу объективного и неинвазивного метода диагностики этого распространённого психического заболевания.

Большое депрессивное расстройство (БДР) часто впервые проявляется именно в подростковом возрасте, однако его диагностика до сих пор основывается преимущественно на клинических беседах и опросниках. Теперь исследователи из Медицинского университета Чунцина и других институтов Китая предложили потенциально более точный подход: анализ микробиома кишечника и биомаркеров воспаления в крови и кале, – рассказывает Medicalxpress.

В исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, приняли участие 90 подростков: 46 с первым эпизодом БДР и 44 без психических расстройств. У всех участников взяли образцы крови и кала. Анализ показал, что у подростков с депрессией наблюдаются признаки дисфункции кишечного барьера и системного воспаления. В их микробиоме также выявлено снижение соотношения бактерий Firmicutes к Bacteroidetes и значительное изменение состава ряда родов.

Исследователи обнаружили, что у подростков с БДР баланс бактерий в кишечнике был нарушен, а также что у них преобладала бактерия Collinsella, которая связана с воспалением и изменениями в кишечном барьере.

Учёные выяснили, что совместный анализ уровня воспалительных маркеров и количества бактерий Collinsella в кишечнике позволяет с высокой точностью выявлять большое депрессивное расстройство у подростков.

«Интеграция данных об обилии Collinsella, белках плотных контактов и показателях воспаления существенно повысила диагностическую точность – площадь под ROC-кривой (AUC) достигла 0,964», – отмечают авторы.

Кроме того, было установлено, что количество Collinsella отрицательно коррелирует с полом участников, а также с уровнями белка Claudin-5 и провоспалительного цитокина TNF-α. Claudin-5, в свою очередь, оказался тесно связан с метаболическими путями короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), включая обмен аланина, аспартата, глутамата, D-глутамина и D-глутамата, а также с регуляцией аутофагии. Эксперименты на клеточной линии Caco-2 подтвердили, что такие КЦЖК, как пропионовая и масляная кислоты, действительно влияют на экспрессию белков плотных контактов, участвующих в поддержании целостности кишечного барьера.

Учёные также выяснили, что изменения в составе кишечных бактерий влияют на выработку короткоцепочечных жирных кислот – молекул, которые образуются при расщеплении пищевых волокон кишечными бактериями. Эти изменения, в свою очередь, влияют на работу кишечного барьера, потенциально способствуя воспалению и появлению симптомов депрессии.

По мнению авторов работы, предложенные биомаркеры могут в будущем стать основой для объективного лабораторного теста на подростковую депрессию. Кроме того, результаты открывают перспективы для разработки новых терапевтических подходов, направленных на коррекцию микробиома кишечника с целью уменьшения симптомов депрессии.