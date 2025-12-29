Созданы наноструктуры из молекулярного конструктора ДНК

Ученые Московского педагогического государственного университета (МПГУ) впервые в России создали гибридные наноструктуры, используя технологию ДНК-оригами - синтез наноматериалов из молекул ДНК. Об этом сообщил ТАСС член-корреспондент РАН Андрей Наумов, заведующий кафедрой МПГУ, руководитель Троицкого филиала ФИАН им. П. Н. Лебедева.

Технология ДНК-оригами предполагает использование молекул ДНК для формирования нанометровых структур с необходимыми свойствами. Такие элементы в будущем позволят усовершенствовать и уменьшить размеры приборов электроники и фотоники, а в сфере медицины - служить сенсорами для диагностики или наноконтейнерами для целевой доставки лекарств.

"Мы с коллегами впервые в России осуществили прецизионную молекулярную сборку гибридных наноструктур "ДНК-полупроводник" с использованием технологии ДНК-оригами. Уникальность решения заключается в использовании природного свойства нуклеотидов в молекуле ДНК соединяться между собой в пары: аденин-тимин, цитозин-гуанин. Это качество позволяет программировать самосборку сложных нанообъектов с высочайшей точностью в единицы нанометров", - отметил в разговоре с ТАСС Наумов, возглавляющий проект.

Авторы с помощью природоподобной технологии смогли создать нанопластины в виде перфорированных кирпичиков с прямоугольными отверстиями, к которым были присоединены люминесцирующие полупроводниковые квантовые точки. Для оценки полученных гибридных структур они использовали специальную методику на основе атомно-силовой микроскопии с глубокой математической обработкой данных.

"В перспективе метод открывает путь к массовому и сравнительно дешевому производству гибридных материалов со сложной заданной структурой и морфологией и, как следствие, функциональными свойствами", - заключил исследователь.

Результаты работы опубликованы в журнале Colloidal Journal.