Стабильные отношения с партнером на протяжении жизни связаны с более высоким уровнем здоровья и удовлетворенности жизнью после 60 лет. К такому выводу пришли европейские исследователи, проанализировав данные более 18 тысяч человек, родившихся в 1945-1957 годах, из стран Северной и Западной Европы. Работа опубликована в European Journal of Population (EJP).

Ученые рассматривали не только текущее семейное положение, а всю «историю отношений» — от юности до пожилого возраста. Они выделили несколько типичных сценариев: стабильный первый брак, развод с повторным браком, развод без нового партнера, череду сожительств и длительное одиночество. Оказалось, что именно люди с длительным стабильным браком в среднем чувствовали себя лучше и были более довольны жизнью.

При этом повторный брак во многом «сглаживал» негативные последствия развода: показатели благополучия у таких людей были близки к тем, кто прожил жизнь в одном браке. А вот длительное одиночество и развод без последующих отношений чаще ассоциировались с более низким уровнем субъективного здоровья и качества жизни.

Отдельно исследователи обратили внимание на роль образования. У людей с более низким уровнем образования развод без нового партнера был связан с особенно выраженным снижением благополучия. Это указывает на то, что стабильные отношения могут частично компенсировать нехватку других ресурсов и играть важную роль в поддержании качества жизни в старшем возрасте.

Ранее ученые выяснили, что у состоящих в браке людей риск развития деменции в пожилом возрасте оказался выше, чем у разведенных и никогда не состоявших в браке.