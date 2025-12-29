В Приморье нашли новые антимикробные вещества

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН совместно с вьетнамскими коллегами обнаружили новые вещества с антимикробными и противовоспалительными свойствами в морских губках, которые имеют большой потенциал в фармакологии. Об этом сообщили в пресс-службе института.

"Наши сотрудники совместно с коллегами из Вьетнама обнаружили новые биологически активные соединения в грибах рода Aspergillus, выделенных из вьетнамских морских губок: ранее неизвестный пептид, названный верзикотид К, и антрахинон 6,8-диметоксиаверитрин. Особый интерес представляет верзикотид К, который показал кардиопротекторную активность в экспериментах на клетках сердечной мышцы. Он защищал клетки от повреждений, вызванных инфекцией золотистого стафилококка, а также от последствий ишемии и воспаления", - рассказали в пресс-службе.

В институте отметили, что обнаруженные соединения имеют большой противоопухолевый потенциал, а также демонстрируют активность против золотистого стафилококка.

"Другое ранее известное соединение, аверитрин, продемонстрировало выраженную активность против золотистого стафилококка, подавляя как рост бактерий, так и формирование ими биопленок, что особенно важно в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Также подтвержден противоопухолевый потенциал известного вещества аверуфанина, которое оказалось малотоксичным для здоровых клеток кожи и сердца, что открывает возможности для его дальнейшего изучения в онкологии", - добавили в пресс-службе.

В организации отметили, что морские микроорганизмы имеют большой потенциал для разработки лекарств.