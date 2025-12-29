В России смогут создавать компактные источники рентгеновского излучения

Разработана модель для создания компактных источников рентгеновского излучения
Российские ученые создали модель, которая позволит создавать компактные источники рентгеновского излучения для изучения внутриклеточных структур. Эти исследования помогут понять механизмы заболеваний, разрабатывать новые лекарства и ставить диагнозы с помощью анализов клеточных процессов, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
"Исследователи ТПУ разработали математическую модель, которая точно описывает, как распространяется черенковское излучение в экзотическом диапазоне длин волн - в области "мягкого" рентгена - в зависимости от свойств материала и формы мишени. Эксперименты на микротроне вуза доказали работоспособность модели. В будущем она позволит создать управляемые источники рентгеновского излучения для исследования материалов и медицины", - сказано в сообщении.
В будущем разработка позволит изучать механизмы развития заболеваний (от онкологических до наследственных), разрабатывать новые лекарства для коррекции метаболизма и ставить диагнозы пациентам через анализ клеточных процессов.
"С методической точки зрения важно, что мы не просто предложили новую модель, а систематизировали существующие методы, четко обозначив границы их применимости и преимущества каждого", - отметил один из авторов исследования, заведующий Международной научно-образовательной лабораторией "Рентгеновская оптика" ТПУ Михаил Шевелев.
В исследовании участвовали сотрудники Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале "Успехи физических наук".