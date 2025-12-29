Алкоголь оказался полезен в борьбе с деменцией

Ученые заявили, что ежедневное употребление алкоголя снижает риск развития деменции
Ученые из Университета Сучжоу (Китай) представили неожиданные выводы о влиянии алкоголя на мозг. Согласно результатам исследования, умеренное употребление спиртного может быть эффективной профилактикой слабоумия.
По информации Daily Mail, ученые проанализировали данные 300 тысяч человек из биобанка Британии за 20 лет. Как выяснилось, у людей, которые позволяют себе небольшие дозы алкоголя каждый день, риск развития деменции ниже более чем на 30% по сравнению с трезвенниками.
Под «безопасной нормой» специалисты подразумевают пару кружек пива или 2-3 бокала вина в день. Тип напитка и наличие закуски не важны.
Ученые предполагают, что малые дозы этанола могут защищать нейроны мозга от повреждений и уменьшать уровень стресса. Однако исследователи отмечают, что это касается только людей без заболеваний печени и склонности к зависимостям.
Результаты идут вразрез с недавней работой Оксфорда, утверждавшей, что алкоголь вреден в любых количествах.
