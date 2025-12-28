Назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

Высокие дозы витамина C способны частично защищать легкие от повреждений, вызываемых мелкими частицами загрязненного воздуха PM2.5. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Сиднея. Работа опубликована в журнале Environment International (EI).

© Газета.Ru

PM2.5 — это микроскопические частицы размером менее 2,5 микрометра, которые образуются при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Они способны проникать глубоко в дыхательные пути и связаны с развитием астмы, хронических заболеваний лёгких и рака.

В ходе работы исследователи провели серию экспериментов на самцах мышей и на культурах клеток человеческой легочной ткани. Часть образцов подвергали воздействию PM2.5, а затем оценивали, как витамин C влияет на степень клеточного повреждения. Оказалось, что добавка снижала воспаление, защищала митохондрии — «энергетические станции» клеток — и уменьшала окислительный стресс, вызванный агрессивными молекулами.

«Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5, что может быть полезно для людей из групп повышенного риска», — отметили авторы статьи.

По словам молекулярного биолога Брайана Оливер, результаты выглядят многообещающе, но требуют осторожной интерпретации.