Назван способ определить расстройство личности по переписке

По тому, какие слова человек использует в переписке, разговорах и постах в соцсетях, можно заметить признаки личностных нарушений — зачастую задолго до того, как проблемы проявятся открыто. К такому выводу пришли психологи, проанализировав десятки тысяч текстов с помощью компьютерных методов лингвистического анализа. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Freepik

Личностные черты есть у всех: это устойчивые способы думать, чувствовать и взаимодействовать с миром. Однако иногда эти черты становятся чрезмерно жесткими, негативными или деструктивными. В тяжелых случаях речь идет о расстройствах личности — например, нарциссическом, пограничном или антисоциальном. Но чаще встречаются более мягкие формы нарушений, которые не доходят до диагноза, однако все равно осложняют отношения и эмоциональную жизнь.

Психологи давно знают, что люди в состоянии эмоционального неблагополучия чаще используют слова с негативной окраской и местоимения первого лица — «я», «мне», «меня». Это отражает зацикленность на собственных переживаниях. Люди с выраженными «темными» чертами личности, напротив, чаще прибегают к враждебной лексике, ругательствам и словам гнева («ненавижу», «бешусь»), при этом реже используют слова, указывающие на близость и общность — «мы», «вместе», «наши».

В одном из исследований ученые проанализировали тексты 530 человек, которые писали эссе о близких отношениях. Люди с более выраженными личностными нарушениями чаще использовали срочную, напряженную лексику («мне нужно», «я должен»), глаголы в прошедшем времени и слова злости и раздражения. При этом в их текстах было заметно меньше слов, связанных с привязанностью и близостью — таких как «любовь» или «семья».

Во втором проекте анализировались не только письменные тексты, но и расшифровки разговоров романтических пар, где у части участниц были диагностированы личностные расстройства. Даже в бытовых диалогах их речь содержала больше негативных эмоций и была эмоционально «тяжелее», чем у контрольной группы.

Отдельное внимание ученые уделили онлайн-коммуникации. Тексты тех, кто часто причинял себе вред, отличались повышенной негативностью, обилием отрицаний («не могу», «никогда»), ругательств и абсолютных формулировок («всегда», «полностью»). Они реже упоминали других людей и чаще писали о боли, травмах и диагнозах.

В продолжающемся исследовании, охватывающем уже более двух миллионов постов, ученые обнаружили, что люди с личностными расстройствами значительно чаще формулируют утверждения о себе («я такой-то», «я чувствую», «мое состояние») — и эти самохарактеристики обычно более мрачные, крайние и сосредоточенные на психических симптомах.

Такие наблюдения могут быть полезны в самых разных ситуациях — от близких отношений до общения в интернете. Язык, как отмечают исследователи, часто выдает эмоциональное состояние и проблемы с идентичностью раньше, чем человек сам начинает говорить о них напрямую.