Ученые нашли возможную причину постоянной тревоги в мозге

Специалисты Института мозга человека имени Бехтеревой объясняют, откуда берется тяжелая, изматывающая тревога. Их открытие может изменить подход к лечению этого распространенного расстройства.

© runews24.ru

Ученые из Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН выяснили, что виновником развития патологической тревожности может быть особый механизм в нашем мозге — так называемый детектор ошибок.

Эта внутренняя система работает как строгий контролер: она постоянно сверяет то, что мы делаем, с тем, как, по нашему представлению, это должно быть сделано идеально. Если в работе этого «детектора» происходит сбой, он начинает генерировать постоянные сигналы о несоответствии, что и выливается в мучительное чувство хронической тревоги.

По словам исполняющего обязанности директора института Михаила Дидура, такая тревожность — серьезное психосоматическое заболевание, которое значительно снижает качество жизни. От различных форм повышенной тревоги сегодня страдают от 4 до 5% людей, и эта цифра неуклонно растёт.

Сейчас исследователи также изучают тесную связь между патологической тревогой и болезнями сердца, чтобы научиться точнее ставить диагноз и подбирать лечение, которое поможет одновременно и психике, и всему организму, предотвращая тяжелые последствия.