Установку для терапии рака готовят к клиническим испытаниям

Наладку созданной в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН в Новосибирске первой отечественной установки для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) завершают в Москве.

Сибирские физики-ядерщики настраивают источник нейтронов на терапевтические параметры в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на и.о. директора ИЯФ СО РАН академика Павла Логачева. После того как в начале 2026 года пройдет приемка установки, будет получено разрешение на клинические испытания. В новому году планируется выйти на полную готовность к работе всего комплекса, включая здание, оборудование, наличие специалистов и препаратов.

Ранее ученые Новосибирского госуниверситета и ИЯФ провели первый в мире успешный эксперимент по лечению с помощью БНЗТ домашних животных, страдающих онкологией. Эту же методику опробовали и на исследовательском реакторе в Томском политехническом университете. Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат, а затем облучали их на ускорительном источнике нейтронов. Результат - регресс опухолей и улучшение общего состояния животных.

Избирательное уничтожение злокачественных клеток происходит путем накопления в них изотопа бор-10 с последующим облучением пучком нейтронов. Образующиеся во время ядерной реакции частицы с высокой энергией перемещаются на короткие расстояния, нанося смертельный удар злокачественным клеткам. Здоровые клетки при этом не затрагиваются.