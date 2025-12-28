В Оренбургской области пациентам с раком гортани начали сохранять голос

Внедрение оперативного лечения пациентов с удалением гортани при одномоментной установке голосового протеза для сохранения голоса стало одним из достижений региональной медицины в 2025 году. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Лариса Боярская.

«В 2025 году внедрено оперативное лечение пациентов с удалением гортани (при раке гортани) с одномоментной установкой голосового протеза, что позволяет сохранять голос пациентам. Ранее подобные операции приводили к полной потере голоса пациентов», — сказано в ответе Боярской на запрос агентства.

Вице-губернатор отметила, что в Оренбургской области активно развиваются медицинские технологии. Так, Оренбуржье является единственным регионом в России, где проводится хирургическое лечение опухолей щитовидной и паращитовидных желез методом TOEPVA. Как пояснили в Минздраве, это сложнейшая высокотехнологичная операция. За последние пять лет только в Оренбургском областном клиническом онкодиспансере выполнено более 25 тыс. операций, из них свыше 3 тыс. — высокотехнологичные.

«Впервые в регионе на базе Областной детской больницы выполнены операции по устранению синдрома фиксации спинного мозга (последствие аномалий позвоночника), микродискэктомии при межпозвонковых грыжах, микрохирургическое удаление опухолей головного и спинного мозга. <...> Благодаря оснащению умных операционных современной навигационной системой и высокотехнологичным медицинским оборудованием выполняются сложнейшие операции, которые раньше могли делать только в крупнейших федеральных центрах», — добавила Боярская.

Так, с помощью операционного микроскопа специалисты отличают здоровые ткани от патологических, убирают грыжи и даже способны через отверстие в 3 мм исправить протрузию. Такая операция не требует постановки конструкции, после нее дети выписываются уже через два дня, уточняется в ответе на запрос. Также впервые в 2025 году в области были проведены операции по восстановлению разорванных связок и замене их аутотрансплантатами, взятыми у самого пациента, что раньше выполнялось только в федеральных центрах.