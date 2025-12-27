Вместо пробиотиков: в России предложили новую концепцию восстановления микробиоты

В отличие от живых культур, постбиотики — это инактивированные, то есть убитые, микроорганизмы, которые не уступают в эффективности, но лишены главных недостатков своих предшественников. В Сеченовском университете начали исследования постбиотиков, которые могут оказывать благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, иммунитет и даже нервную систему.

В полевых условиях

Многие наслышаны о пользе пробиотиков. Это микроорганизмы, например бактерии или дрожжи, которые приносят пользу организму, если употреблять их в научно обоснованном количестве. Доказано, что они поддерживают микрофлору, налаживают пищеварение, улучшают состояние кожи. Пробиотики есть, например, в кефире, живом йогурте, квашеной капусте, чайном грибе, некоторых видах сыров, их специально добавляют в другие продукты, изготавливают с ними препараты. Чтобы микроорганизм признали пробиотиком, он должен быть безопасным и полезным для здоровья.

«Но у пробиотиков есть и недостатки, рассказал профессор кафедры общей гигиены Сеченовского университет Михаил Чикиндас. Нельзя сказать, что они всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково и стабильно действуют в той или иной среде. «А самое главное — пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и даже вызвать системные инфекции. Поэтому важно консультироваться с врачом перед приемом не только лекарств, но и БАДов», — сказал ученый.

Многие из проблем, возникающих с пробиотиками, можно решить с помощью постбиотиков — препаратов инактивированных микроорганизмов, содержащих убитые микробы или их составляющие, например фрагменты мембран либо продукты их жизнедеятельности. А вырабатывать микроорганизмы могут многое. Среди того, что может пригодится человеческому организму, например, экзополисахариды, которые борются с воздействием ядовитых соединений и последствиями приема антибиотиков, короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие выработку иммунных клеток и снижающие воспалительные процессы, ферменты — вещества, ускоряющие химические реакции, и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе витамины и аминокислоты.

Тем самым постбиотики могут укреплять защитный барьер кишечника, поддерживать иммунную систему, оказывать противовоспалительное и даже антибактериальное действие, что, как надеются ученые, позволит снизить необходимость в приеме антибиотиков. Кроме того, некоторые бактерии способны вырабатывать серотонин, дофамин и иные медиаторы, а это значит, что постбиотики могут быть полезны и для нервной системы.

Не заменят, а дополнят

В целом механизм действия того или иного постбиотика схож с тем, как действует пробиотик, от которого он произошел. Ведь и там и там содержатся одни и те же биологически активные вещества. Но у постбиотиков есть ряд преимуществ. Используя те или иные методы обработки, можно выбирать, какие компоненты оставить активными, чтобы они действовали прицельно. Можно контролировать, какое именно количество вещества попадет в организм. Неживые организмы легче интегрировать в различные продукты, так как им не нужно создавать специальную благоприятную среду. В целом стабильность таких препаратов может быть выше, а результат действия — более предсказуемым.

«Конечно, постбиотики не вытеснят пробиотики с рынка, ведь живые пробиотики могут размножаться внутри организма, а значит, оказывать полезное действие дольше, чем убитые микробы. Но когда такой эффект не требуется, постбиотикимогут стать их заменой. И хотя сейчас рынок постбиотиков в десять раз меньше рынка пробиотиков, аналитики указывают, что первый растет в десять раз быстрее второго. Так что, уверен, в скором времени существующий рынок товаров для здоровья поменяется», — пояснил Михаил Чикиндас.

Постбиотиками предложили считать любой безопасный неочищенный препарат, полученный из неживых микроорганизмов, чья польза подтверждена в испытаниях. Если это вещества, которые выделяют те или иные микроорганизмы, их можно обозначить как экзопостбиотики, а если вещества связаны с клетками микробов или остаются внутри инактивированных микроорганизмов — эндопостбиотики. Статья опубликована в научном журнале Beneficial Microbes.

«Наша группа будет проводить собственные исследования, касающиеся постбиотиков. Мы планируем разработать научно-обоснованные подходы к производству постбиотиков. Цели три: повысить безопасность полезных микроорганизмов, особенно для уязвимых групп населения, улучшить их стабильность, ведь постбиотики менее чувствительны к условиям хранения, и точнее прогнозировать результат применения таких препаратов», — рассказал директор Института общественного здоровья Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин.

Совместные изыскания планируют с индустриальным партнером —фармкомпанией «Сотекс» (группа компаний «Протек»). Сейчас ученые проверяют эффективность некоторых пробиотиков для улучшения пищеварения, поддержания здоровья полости рта, определяют влияние препаратов на иммунный статус и общее самочувствие людей в осенне-зимний период 2025–2026 года. В дальнейшем начнутся совместные исследования постбиотиков.