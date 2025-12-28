Вещества из растений могут замедлить потерю зрения при диабете

Ученые из Университета Милана выяснили, что полифенолы растений могут защищать зрение при глаукоме, диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, катаракте и заболеваниях поверхности глаза. Результаты анализа опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи изучили десятки экспериментальных и клинических работ, посвященных полифенолам — биологически активным веществам растительного происхождения, которые содержатся в овощах, фруктах, ягодах, чае и специях. Авторы отмечают, что именно эти заболевания остаются основной причиной ухудшения зрения во всем мире, несмотря на развитие офтальмологии.

Во многих глазных патологиях ключевую роль играют окислительный стресс и хроническое воспаление. Эти процессы повреждают клетки сетчатки, зрительного нерва и сосудов, а также нарушают защитные механизмы глаза. По данным обзора, полифенолы способны ослаблять эти вредные эффекты и тем самым замедлять развитие болезни.

В работе отдельно рассмотрены наиболее изученные соединения: антоцианы, куркумин, ресвератрол, эпигаллокатехин галлат, кверцетин и феруловая кислота. Обобщенные данные показывают, что они могут снижать повреждение клеток сетчатки и зрительного нерва, уменьшать воспаление, влиять на патологический рост сосудов и поддерживать антиоксидантные системы глаза.

В ряде клинических исследований прием полифенолов связывали с улучшением показателей зрения и более медленным прогрессированием отдельных заболеваний. При этом авторы подчеркивают, что речь не идет о замене стандартного лечения.

По мнению ученых, полифенолы могут рассматриваться как безопасное и доступное дополнение к существующим стратегиям профилактики и поддержки здоровья глаз, однако для уточнения их эффективности необходимы дальнейшие клинические исследования.