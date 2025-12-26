Простое измерение формы тела может предсказать депрессию

Исследование, проведенное учеными из Китая, показало, что форма тела, а именно степень округлости в области живота, может помочь предсказать риск развития депрессии. Результаты исследования показывают, что у людей с более высоким индексом округлости тела (Body Roundness Index) со временем повышается вероятность депрессии. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders, о нем сообщает Рsypost.

© Телеканал «Наука»

Депрессия затрагивает около 300 миллионов человек в мире и часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Ожирение рассматривается как фактор риска для психического здоровья, однако традиционные методы измерения, такие как индекс массы тела (ИМТ), имеют ограничения. ИМТ не учитывает расположение жира в организме, в то время как жир в области живота (висцеральный) более опасен для здоровья. Новый индекс округлости тела использует соотношение окружности талии и роста для оценки висцерального жира и более точно предсказывает риски заболеваний, включая депрессию.

Для исследования связи между округлостью тела и депрессией использовались данные Британского биобанка, охватывающие 201 813 человек, не имеющих изначально диагноза депрессии. Участники были в возрасте от 40 до 69 лет и отслеживались в течение 13 лет.

Результаты показали, что у людей с высоким индексом округлости тела риск депрессии был на 30% выше, чем у тех, кто имел низкий индекс. Эта связь сохранялась после учета ИМТ. Округлость тела связана с повышенным риском депрессии как у мужчин, так и у женщин, особенно среди участников старше и моложе 60 лет.

Роль образа жизни

Команда исследовала влияние образа жизни на эту связь. Курение способствовало повышению риска депрессии, а физическая активность давала защитный эффект, снижая риск. Однако эти факторы объясняли лишь небольшую часть связи.

Висцеральный жир выделяет воспалительные маркеры, например, цитокины, которые могут проникать в мозг и нарушать функции нейромедиаторов, что приводит к расстройствам настроения. Ожирение также связано с резистентностью к лептину, гормону, регулирующему энергетический баланс, что может нарушать работу оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», контролирующей стрессовые реакции организма.

Несмотря на крупную выборку, исследование имеет ограничения: большинство участников — белые европейцы. Исследование носит наблюдательный характер и не может доказать прямую причинную связь.