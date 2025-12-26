Ученые изучили роль смещения сна у студентов и преподавателей

Международная группа ученых, в состав которой вошли также ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), исследовала последствия смещения режима сна в будни и выходные дни. Дефицит сна может вызывать проблемы со здоровьем, настроением и засыпанием — результаты исследования режима "бодрствование — сон".

Хорошо известно, что недостаток сна серьезно подрывает здоровье, вызывая раздражительность, депрессию, снижает память, внимание и иммунитет. Хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, инфаркт, инсульт), диабета, ожирения, ухудшает состояние кожи и волос, нарушает гормональный баланс, а в долгосрочной перспективе увеличивает риск онкологии.

Среди причин сокращения длительности сна, не связанных с заболеваниями, выделяют десинхроноз, другими словами, рассогласование внутренних часов организма с окружающим ритмом жизни, наиболее ярким примером которого является сменный режим работы, а также джетлаг — термин означает сдвиг времени начала и окончания сна из-за смены часовых поясов или между выходными и рабочими днями (социальный джетлаг). Именно социальный джетлаг и возможные последствия для здоровья стали целью исследования международного коллектива ученых под руководством доктора биологических наук Аркадия Путилова (Берлин, Германия).

«Десинхронизация циркадианных ритмов означает смещение режима отхода ко сну и пробуждения, которые происходят из-за социальных факторов, например, разница в режиме сна в будни, в выходные и праздники. В ходе исследования было изучено влияние на сон различных параметров: пола, возраста, хронотипов, длительности пребывания при естественном и искусственном освещении и других факторов», — прокомментировала кандидат медицинских наук, доцент кафедры физико-химической биологии и иммунологии медико-биологического факультета федерального вуза из Ставрополя Елена Будкевич.

Исследование связи между длительностью сна и изменением поведения в цикле бодрствование — сон проводилось в течение двух лет и включало опрос 4940 студентов и преподавателей университетов России, в том числе городов северных и южных широт, а также центральных и восточных территорий.

Одним из параметров исследования была оценка влияния хронотипа человека как генетическая предрасположенность к ритму сна и бодрствования, как бы "внутренние часы" человека. Наиболее известные всем хронотипы "жаворонки" (утренний) и "совы" (вечерний). Эксперты же выделяют всего шесть хронотипов, определяющих пики активности.

В ходе исследования установлено, что на время, проведенное в постели, в выходные не влияют ни хронотип, ни время отхода ко сну. Этот результат подтверждает один из выводов исследования in silico (математическое моделирование), согласно которому время, проведенное в постели, одинаково как при раннем, так и при позднем отходе ко сну.

«Возвращение к саморегулируемому времени и продолжительности сна происходит всего за одну ночь свободного сна (то есть в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье при 6-дневной рабочей неделе) независимо от того, насколько ранним был подъем в будние дни. Такая реакция на более раннее пробуждение в будние дни возникает из-за того, что циркадианные ритмы модулируют параметры гомеостатического процесса сна и бодрствования», — пояснила ученый.

Не обнаружено разницы между студентами и преподавателями с разными хронотипами: между теми, кто встает рано утром в будний день (ранее 6,5 ч), и теми, кто встает поздно утром (позже 7,0 ч). Установлено, что раннее пробуждение в будние дни приводит к более длительному сну в выходные при дополнительной потере сна в будние дни. Как правило, потеря сна несколько больше, чем смещение самого сна.

Отмечено, что у студентов разница во времени отхода ко сну в выходные и будни больше, чем у преподавателей. Это означает, что молодые люди чаще смещают время сна, выделяя вечернее время на развлечение и общение и позволяя себе "подольше поспать" в выходные.

Недостаток сна в будние дни был диагностирован почти у трети студентов (32 %) и только у 8 % преподавателей. При этом у студентов с недостатком сна в будние дни циркадианные нарушения (срыв биологических процессов) наблюдались гораздо чаще, чем у преподавателей, — 22 % и 4 % соответственно.

«Смещение времени пробуждения в будние дни на 2,0-2,8 часа приводило к дополнительной потере сна в будние дни, поскольку смещение фазы сна компенсировало лишь 0,5-1,3 часа сна. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что попытка восполнить сон в будни долгим сном в выходные невозможна, отоспаться за неделю нельзя. Результаты математического моделирования, установленные в ходе исследования, могут помочь в выборе потенциальных стратегий вмешательства, направленных на смягчение негативных последствий для здоровья, вызванных недостатком сна в будние дни и нарушением циркадианных ритмов», — заключили эксперты.

Авторами исследования доказана способность человеческого организма возвращаться к прежнему (эндогенно обусловленному) режиму сна и его продолжительности всего после одной ночи свободного сна, например, в первый день каждых двухдневных выходных. Таким образом, неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с ранним пробуждением в будние дни из-за смещения цикла сна и бодрствования относительно биологической ночи в основном обусловлены негативным влиянием сокращения общего времени сна и необратимой частичной потерей сна в будние дни. Важным фактором профилактики дефицита сна является сохранение режима сна — бодрствования независимо от выходных или праздничных дней и следование правилам гигиены сна.

Исследование "Оценка сокращения продолжительности сна и смещения фазы сна на поздние ночные часы в ответ на смещение времени подъема на более ранние часы в будние дни" подготовлена коллективом ученых в составе: Путилов А. А., Веревкин Е. Г., Свешников Д. С., Бакаева З. В., Якунина Е. Б., Манкаева О. В., Торшин В. И., Трутнева Е. А., Лапкин М. М., Лопатская Ж. Н., Будкевич Р. О., Будкевич Е. В., Дьякович М. П., Донская О. Г., Пучкова А. Н., Дорохов В. Б.