Популярный подсластитель оказался опасным для мозга и сердца

Испанские учёные обнаружили, что даже малые дозы популярного подсластителя аспартама со временем приводят к негативным изменениям в работе мозга и сердца. Их исследование опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

В течение года мышей поили водой с добавлением аспартама. Доза была небольшой — примерно в шесть раз меньше той, что официально считается безопасной для человека. Авторы хотели проверить, что будет при долгом, а не разовом употреблении подсластителя.

Сначала мозг мышей стал потреблять больше глюкозы (основного «топлива»), но к концу года показатель упал на 50% по сравнению с контрольной группой. Это похоже на то, как если бы двигатель машины сначала работал на повышенных оборотах, а потом стал глохнуть от нехватки бензина.

Также у мышей наблюдалось ухудшение памяти. Грызуны, получавшие аспартам, хуже справлялись с тестами в лабиринте: дольше искали выход и делали больше ошибок. К концу года некоторые вообще не смогли пройти задание.

Кроме того, сердце мышей стало работать менее эффективно: оно качало меньше крови с каждым ударом. Это значит, что все органы, включая мозг, стали получать немного меньше кислорода и питательных веществ.

Хотя у мышей на аспартаме общее количество жира в организме уменьшилось, он стал откладываться в самом опасном месте — вокруг внутренних органов. Такой висцеральный жир вреден для обмена веществ и сердца.