В РФ появилась нейтронная установка для терапии рака

Первая российская установка для бор-нейтронзахватной терапии рака, направленной на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, установлена и подключена в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Блохина. Ученые уже приступили к ее настройке, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции директор Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН Павел Логачев.

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для такой терапии с использованием бора впервые разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН. В конце прошлого года ученые приступили к ее отправке в НМИЦ им. Блохина.

"В этом году не просто собрали и подключили машину, они начали уже настройку нейтронного пучка на терапевтических режимах. Это очень большая тяжелая работа. В самом начале 2026 года будет произведена так называемая приемка этой машины специальной организацией, которая готовит потом разрешение на клинические испытания", - сказал он.

Глава института уточнил, что разработка нового источника нейтронов для Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России пока отложена. Это связано с вопросами сертификации уже действующей установки для ее масштабирования.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика, направленная на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к необратимому разрушению раковой клетки. Данный метод предполагает целенаправленное уничтожение только раковых клеток без хирургического вмешательства. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.