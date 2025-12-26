В России создали ИИ для быстрой диагностики предрака желудка

В России разработали цифрового патолога на базе искусственного интеллекта, который в пять раз ускоряет диагностику атрофического гастрита — предракового состояния желудка. Об этом рассказали «Известиям» разработчики проекта.

Алгоритм создан специалистами «МедТех ИИ», совместного предприятия «Билайна» и Сеченовского университета. Он анализирует цифровые микропрепараты слизистой желудка, определяет стадию заболевания и выявляет патологические зоны. Точность работы системы достигает 96%.

По словам разработчиков, внедрение цифрового патолога позволяет автоматизировать лабораторные исследования, повысить скорость и объективность диагностики и тем самым улучшить раннее выявление рака желудка.

Директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Татьяна Демура пояснила в беседе с «Известиями», что ранняя диагностика дает возможность вовремя взять пациента под наблюдение, назначить лечение и снизить риск развития онкологии. Если же опухоль все-таки формируется, ее можно удалить на самой ранней стадии и сохранить пациенту жизнь.