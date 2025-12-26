Найден наиболее экономичный способ печати стентов для артерий

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) провели экспериментальные исследования по созданию стентов для артерий с помощью 3D-печати и обнаружили наиболее экономичный метод их изготовления. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Стенты имплантируют в суженный участок сосудов для поддержания их проходимости. Для артерий используются только модельные тонкостенные конструкции из никелида титана (NiTi). Однако вырезание лазером заготовок для таких стентов из массива NiTi, полученного существующими методами прокатки и ротационной ковки, приводит к большому количеству отходов, делая процесс высокозатратным. Предложенная коллективом лаборатории медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института ТГУ технология 3D-печати на основе селективного лазерного плавления (SLM) позволяет радикально снизить производственные потери.

"При использовании массива сплава для стентов до 90% материала идет в отходы. Поэтому производители нацелены на то, чтобы развивать методы более экономичной лазерной наплавки. Эксперименты проходили в два этапа. Сначала испытали на растяжение до разрыва пять образцов, полученных в разных режимах SLM. Режимы отличались скоростью сканирования лазерного луча - от 400 до 800 мм/с. На этом этапе была определена максимальная деформация образцов до разрушения и их пределы растяжения для циклических испытаний", - пояснила заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко.

По данным исследователей, все образцы продемонстрировали полностью обратимую деформацию, что делает их пригодными для длительной работы в кровеносных сосудах. Исследователи отмечают, что полученные конструкции имеют более шероховатую поверхность из-за особенностей процесса лазерной сварки. Однако даже с учетом дополнительной бесконтактной лазерной постобработки технология 3D-печати на основе SLM выигрывает в материалоемкости, энергоемкости и себестоимости у применяемых в настоящее время технологических процессов. При этом с развитием данной технологии улучшится точность процесса.

Статья об исследовании опубликована в научном журнале Journal of Alloys and Compounds издательства Elsevier (Q1). Исследования проводятся в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.