Назван неочевидный предвестник развития деменции

Физическая немощь может служить ранним и надежным сигналом надвигающегося когнитивного спада. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти шести тысяч жителей Великобритании старше 50 лет. Люди с более слабыми мышцами — как рук, так и ног — значительно чаще сталкивались с деменцией в последующие годы. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Ученые под руководством Вэй Цзинь из Синьсянского медицинского университета использовали данные Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA), в рамках которого за участниками наблюдали в среднем около девяти лет. За это время деменция была диагностирована у 197 человек — примерно у 3,3% выборки.

В отличие от многих предыдущих работ, авторы учли различия в телосложении. Силу хвата измеряли динамометром, а затем корректировали показатели с учётом индекса массы тела и веса, чтобы сравнение было корректным для людей разного роста и комплекции. Состояние мышц ног оценивали по скорости вставания со стула: участники должны были пять раз подряд подняться без помощи рук.

Анализ показал, что люди с самым слабым хватом имели почти в три раза более высокий риск деменции по сравнению с самыми сильными. Аналогичная зависимость наблюдалась и для мышц ног: те, кто вставал со стула медленнее всего, сталкивались с деменцией примерно в 2,7 раза чаще. Эти связи сохранялись после учета возраста, пола, массы тела и других факторов и были одинаковы для мужчин и женщин, а также для людей 50–64 лет и старше 65.

Чтобы исключить влияние скрытой, еще не диагностированной деменции, исследователи повторили расчеты, убрав из анализа тех, кому диагноз поставили в первые два года наблюдений. Результаты практически не изменились.

Авторы предполагают несколько возможных механизмов связи. Ослабление мышц может отражать повреждение белого вещества мозга — «кабельной сети», соединяющей его отделы. Другой фактор — хроническое воспаление, которое одновременно ускоряет деградацию мышечной ткани и нервных клеток. Кроме того, двигательные и когнитивные функции тесно связаны на уровне нервной системы.