Найден простой способ снизить риск когнитивных нарушений

Китайские исследователи выяснили, что сочетание достаточного потребления витаминов группы B и хорошего качества сна связано с существенно более низким риском когнитивных нарушений у пожилых людей. К такому выводу они пришли, проанализировав данные почти 9 тысяч жителей Шанхая в возрасте 65 лет и старше в рамках популяционного исследования старения. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

© Lenta.ru

Ученые оценивали рацион участников, уделяя особое внимание витаминам B6, B12 и фолиевой кислоте, а также качество сна по международной шкале PSQI. Выяснилось, что более высокое потребление этих витаминов связано со снижением вероятности когнитивных нарушений, тогда как плохой сон, напротив, резко повышал риск ухудшения памяти и мышления. Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался при переходе от низкого к умеренному уровню потребления витаминов группы B.

Ключевым результатом стала выявленная «синергия» между питанием и сном. Пожилые люди, которые одновременно плохо спали и получали недостаточно витаминов группы B, имели значительно более высокий риск когнитивных нарушений, чем можно было бы ожидать при простом сложении этих факторов. И наоборот, сочетание хорошего сна и достаточного уровня витаминов ассоциировалось с наименьшей распространенностью когнитивных проблем.

Авторы подчеркивают, что полученные данные указывают на перспективность комплексных профилактических подходов. По их мнению, стратегии сохранения когнитивного здоровья в старшем возрасте должны учитывать не только отдельные нутриенты или образ жизни, но и их взаимодействие.