Ученые научились диагностировать рак по слюне

Материалом для ранней диагностики рака может стать слюна пациента. Специальный биосенсор для этого разработали ученые из Московского физико-технического института, Института общей физики (ИОФ) РАН, университета «Сириус» и Московского института электронной техники. Работа опубликована в журнале Microchimica Acta.

© Московский Комсомолец

От того, на каком этапе будет диагностировано опасное заболевание, во многом зависит успех дальнейшего лечения. Легкодоступные (по сравнению с кровью) биологические жидкости, такие, как слюна, до последнего времени не рассматривались, поскольку в них в тысячи раз ниже концентрация онкомаркеров и существующие методы не обладают нужной степенью чувствительности.

Разработка российских ученых может решить эту проблему. Созданный биосенсор выявляет в слюне человека ультранизкие концентрации белков-онкомаркеров. К примеру, он «видит» раково-эмбриональный антиген (РЭА) – один из наиболее информативных онкомаркеров для диагностики рака кишечника, поджелудочной железы, лёгких и других органов – в концентрации от 0,1 фемтограмма (1 фг равен 10 в минус 15 степени грамм) на миллилитр. При этом ответа от биосенсора надо ждать всего две минуты.

В основе детектора – аптамер, короткий фрагмент ДНК, который особым образом связывается с белком-мишенью, «не обращая внимания» на другие вещества в биопробе.

По словам исследователя из ИОФ РАН, аспирантки МФТИ Анастасии Кудрявцевой, данный биомаркер может стать основой будущей экспресс-диагностики для быстрой проверки в кабинете у врача или дома.