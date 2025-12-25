В РФ разработали препарат для лечения болезни Паркинсона

Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит ее секретариат.

© РИА Новости

Там уточнили, что вице-премьер РФ провела сегодня заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы.

На этом заседании, в частности, обсуждались предварительные итоги работы центров геномных исследований мирового уровня за год.

По словам Голиковой, российские ученые планируют начать доклинические исследования нового препарата.

У центра также есть наработки для создания эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, включая инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии, добавила Голикова.