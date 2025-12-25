РФ и Иран совместно разработают новые методы лечения рака

Российский научный фонд и Национальный научный фонд Ирана (INSF) подвели итоги второго конкурса грантов, в рамках которого представители организаций приняли решение поддержать 15 международных проектов с участием российских и иранских исследователей. В рамках этих проектов ученые создадут новые нанокатализаторы, терапии для лечения рака и сплавы повышенной прочности, сообщила пресс-служба РНФ.

"В этом году в рамках двустороннего партнерства было поддержано 15 международных проектов. Гранты выделены на осуществление научных исследований в 2026-2028 годах, на реализацию каждого проекта российской стороной будет ежегодно выделяться от 4 млн до 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В число победителей этого конкурса с российской стороны вошли исследователи из МГТУ имени Баумана, РУДН, "Сколтеха", МГУ, институтов РАН, Сеченовского университета и ряда региональных российских вузов. Исследователи из этих организаций проводят исследования с партнерами из Технологического университета имени Шарифа, Тегеранского университета, Иранского института океанографии и атмосферных наук и других ведущих научных организаций Ирана.

Российские и иранские ученые будут совместно разрабатывать новые полимерные материалы и системы машинного обучения, нанокатализаторы для превращения углекислого газа в полезные и ценные химикаты, люминесцентные материалы и сплавы повышенной прочности. Также они изучат состояние экосистем дна Каспийского моря, разработают новые методы борьбы с насекомыми-вредителями и кормовые добавки для овец и создадут новые методы диагностики и лечения опухолей.

О конкурсах РНФ и INSF

Первый совместный конкурс РНФ и INSF прошел в 2023 году. В его рамках поддержку получили 15 проектов российских и иранских ученых, нацеленных на создание новых катализаторов и материалов для фотонных технологий, изучение биоразнообразия и экологической обстановки в Каспийском море и впадающих в него реках, изучение механизмов развития ожирения и болезни Альцгеймера и разработку новых методов тераностики.