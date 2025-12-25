Кардиориски предложили определять по волосам человека

Методику определения у человека рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний на основе состояния волос предложили ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). На ее основе можно составлять индивидуальные рекомендации по корректировке питания и планы диет, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Кардиориск - это оценка вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта. Проект исследователей ЮУрГУ, который предлагает методику определения кардиорисков по волосам, уникален для России. Одно из прикладных его значений в том, что можно определять по содержанию тех или иных веществ в волосах людей их метаболический профиль, а после этого составлять индивидуальные диеты", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что проект реализуется группой исследователей Южно-Уральского государственного университета под руководством Татьяны Крупновой и Ольги Раковой. Для эксперимента была отобрана группа добровольцев, в волосах которых изучили содержание свинца, цинка, кадмия. Также исследовали пыль в помещениях, где проживают добровольцы, наиболее распространенные продукты их питания.