В Поморье внедрили ботулинотерапию для лечения патологий мочевого пузыря

Метод ботулинотерапии для лечения патологий мочевого пузыря внедрили в Архангельской области. Как рассказал ТАСС руководитель урологического центра первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич, главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев, способ терапии ботулотоксином помогает значительно улучшить качество жизни пациентов, у которых нарушено мочеиспускание.

"Ботулинотерапия - это метод, когда мы используем яд во благо. Представьте человека, который мочится 50-60 раз в сутки или с постоянными болями внизу живота. Это пациенты с "гиперактивным" мочевым пузырем, пациенты с неврологическими нарушениями мочеиспускания. Это люди, у которых качество жизни нарушено очень серьезно, это люди страдающие, и которым далеко не всегда помогает медикаментозная терапия. Теперь мы применяем ботулинотерапию, не дожидаясь эффекта терапии препаратами, чтобы у человека удлинился период активной, плодотворной и качественной жизни", - сказал Савельев.

Метод заключается в том, что ботулотоксин вводят точечно в мышечные слои стенки мочевого пузыря при помощи специальной эндоскопической иглы. После этого снижается чрезмерная активность его мышц, сокращается число внезапных позывов и восстанавливается контроль над мочеиспусканием.

"Появился российский препарат, он качественный. Операция делается под наркозом, то есть мы обкалываем мочевой пузырь, и у человека наступает облегчение, уходит болевой синдром, - отметил собеседник агентства. - Наши пациенты знают, где каждый туалет в городе. А после процедуры они могут идти в кинотеатр, посмотреть кино, в ресторан с друзьями, на прогулку с внуками. Для здорового человека это простые вещи, а для них это огромное счастье".

Основной недостаток ботулинотерапии в том, что действие препарата обратимо, т. е. эффект длится 4-9 месяцев в зависимости от патологии. Пациентов об этом предупреждают, и они знают, что потребуется плановое повторное лечение.

Продление эффекта ботулинотерапии

Архангельские урологи работают над вопросом продления эффекта от процедуры. Один из методов - это применение пептидов, которые обладают противовоспалительным и модулирующим действием, а также стимулируют регенерацию.

"Это наша российская разработка, очень серьезная, пришедшая к нам от военных врачей. Пептиды - это вещества, которые вырабатываются из органов животных, и они оказывают разнообразное комплексное действие", - пояснил врач.

Еще один вариант удлинить период действия ботулотоксина - использование барокамеры. Метод гипербарической оксигенации, когда пациент дышит кислородом под повышенным давлением, используется как дополнительный.

Со следующего года планируется внедрить PRP-технологию (Platelet Rich Plasma - обогащенная тромбоцитами плазма) как вспомогательный метод при ботулинотерапии. Из собственной крови пациента получают плазму, насыщенную тромбоцитами, и она используется для восстановления и улучшения кровоснабжения пораженных тканей.