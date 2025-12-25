Онковакцина "Энтеромикс" проходит первую фазу клинических испытаний

ТАСС

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России проводит первую фазу клинического исследования онковакцины "Энтеромикс", определяется оптимальная дозировка и переносимость препарата. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Российская онковакцина проходит первую фазу клинических испытаний
© ТАСС
"В НМИЦ радиологии Минздрава России идет первое клиническое исследование онколитической вакцины "Энтеромикс". Сейчас проводится первая фаза, когда мы подробно изучаем переносимость и определяем оптимальность дозы. Только после ее завершения и одобрения переходят ко II и III фазам, где оценивается терапевтический эффект на большем количестве пациентов. И только затем препарат может выйти на рынок. Это стандартный, обязательный "международный" путь, ускорить его невозможно без ущерба для безопасности", - сказал он.

Вакцина "Энтеромикс" создана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. В ходе доклинических испытаний препарат показал высокую эффективность.