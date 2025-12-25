Что происходит с мозгом, когда в голове «пустота»

Периоды, когда человек бодрствует, но не осознает никаких мыслей, образов или ощущений, действительно существуют и имеют нейрофизиологическую основу. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Это состояние получило название «пустота ума». Оно описывается как полное отсутствие ментального содержания: ни внутреннего диалога, ни образов, ни эмоций. Ранее считалось, что подобные ощущения могут быть иллюзией памяти, однако новые данные указывают на обратное.

В эксперименте приняли участие 62 здоровых добровольца. Они выполняли монотонные когнитивные задания, в то время как их мозговая активность регистрировалась с помощью высокоплотной электроэнцефалографии. В определенные моменты участники сообщали о «провалах» в мышлении.

Анализ показал: во время таких эпизодов снижается связность между отдаленными нейронными сетями мозга, а обработка зрительной информации нарушается. Особенно заметно исчезновение так называемой «поздней» зрительной обработки — стадии, которую связывают с осознанным восприятием. Поведенчески это сопровождалось замедлением реакций и ростом числа ошибок.

Ученые предположили, что это состояние может напоминать кратковременный «сон наяву», когда отдельные участки мозга временно переходят в режим, схожий со сном. По оценкам исследователей, такие эпизоды могут занимать от 5 до 20% времени бодрствования, хотя частота сильно различается между людьми.

Важно, что пустота ума отличается как от сосредоточенного внимания, так и от блуждания мыслей. В первом случае человек сконцентрирован на задаче, во втором — отвлечен, но все же думает. Здесь же наблюдается именно «разрыв» потока сознания.

«Наши данные показывают, что сознание — это не непрерывный фильм, а мозаика состояний. Иногда в этой мозаике просто отсутствует фрагмент», — подытожил невролог Лионель Накаш.

Авторы считают, что дальнейшее изучение явления может помочь в понимании нарушений внимания, тревожных расстройств и СДВГ, а также расширить представления о природе сознания.