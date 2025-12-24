В России придумали, как убрать побочные эффекты в борьбе с онкологией

Ученые из Сеченовского университета разработали инновационную платформу для доставки лекарств, борющихся с опухолями. Данная разработка призвана повысить результативность противораковой терапии, снизить выраженность побочных реакций и улучшить проникновение действующих веществ в раковые клетки.

В рамках исследований удалось существенно увеличить загрузку активных компонентов в наноконтейнеры, копирующие экзосомы, вплоть до 85%. Прежде эта величина колебалась в диапазоне от 5% до 9%.

Особое значение придавалось устойчивости наночастиц после введения лекарственного средства. Применение щадящего метода инкапсуляции препятствует их разрушению и способствует продолжительному нахождению в организме больного.

Предварительные испытания на моделях рака груди и меланомы продемонстрировали высокую избирательность системы, позволяющую ей концентрироваться в опухолях и метастатических очагах. Полученные данные свидетельствуют о возможности применения данной технологии для терапии прогрессирующих стадий онкологических заболеваний.