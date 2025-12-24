Найдена ошибка иммунитета, мешающая уничтожать раковые клетки

СDD: белок TIGIT мешает иммунной системы атаковать раковые клетки
Ученые из Университета Шарджи установили, что белок TIGIT действует как «двойной тормоз» иммунной системы, мешая ей эффективно атаковать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease (CDD).
TIGIT относится к белкам иммунных контрольных точек — это молекулы, которые в норме сдерживают иммунный ответ, защищая организм от аутоиммунных реакций. Однако опухоли могут использовать его «в своих интересах». Исследователи показали, что TIGIT подавляет иммунитет сразу двумя способами: напрямую снижает активность Т-клеток и одновременно блокирует работу CD226 — рецептора, который обычно усиливает противоопухолевый ответ.
Авторы подчеркивают, что TIGIT особенно опасен в сочетании с другим тормозящим белком — PD-1 (белком запрограммированной клеточной смерти-1). Совместная активность этих молекул резко ослабляет способность иммунной системы распознавать и уничтожать опухоль. По словам ученых, блокировка сразу двух путей — TIGIT и PD-1 — оказывается значительно эффективнее, чем воздействие на каждый из них по отдельности.
Исследователи также предложили подходы к такой комбинированной терапии. Среди них — биспецифические антитела, которые одновременно связывают TIGIT и PD-1, низкомолекулярные препараты и модифицированные CAR-T-клетки, способные обходить тормозящее действие TIGIT.
Авторы считают, что развитие комбинированной терапии TIGIT/PD-1 может улучшить результаты лечения рака, особенно у пациентов, плохо отвечающих на существующие методы лечения.
«Однако нам еще предстоит установить, какие пациенты получат пользу от новой терапии, поскольку в текущих исследованиях отсутствуют надежные биомаркеры для прогнозирования успеха», — заключили ученые.