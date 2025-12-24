Ученые раскрыли способ есть арахис для максимальной пользы мозгу

ГлагоL

Арахис​‍​‌‍​‍‌ — отличный снек, но не все умеют есть его правильно. Ученые из журнала Clinical Nutrition рассказывают, как сделать так, чтобы он принес максимальную пользу нашему мозгу.

Считается, что арахис — бобовое, по вкусу и свойствам он ближе к орехам, поэтому есть его нужно с кожурой. Так, исследователи из Маастрихтского университета (Нидерланды) провели исследование на 31 человеке в возрасте от 60 до 75 лет. В статье в журнале Clinical Nutrition они описали, что положительные изменения наблюдались именно у тех, кто ежедневно ел несоленый жареный арахис с кожурой.

Это привело к увеличению общего мозгового кровотока и кровообращения в сером веществе, что связано с когнитивными функциями. Как дополнительный эффект, такой перекус улучшал вербальную память. Также арахис с кожурой уменьшал систолическое артериальное и пульсовое давление, что улучшало состояние сосудов как мозга, так и ​‍​‌‍​‍‌сердца.

