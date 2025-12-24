Ученые оценили пользу свиного сала

Диета с умеренным содержанием свиного сала снижает как накопление жира, так и воспаление в жировой ткани, показало новое исследование.

© Телеканал «Наука»

«Эти результаты противоречат традиционным взглядам на животные жиры и демонстрируют, что потребление сала в рекомендованных количествах (когда на жиры приходится 25% энергии рациона) может приносить метаболическую пользу за счет регуляции гомеостаза жировой ткани», — сообщили ученые из Хунаньского аграрного университета, Южно-Китайского университета и Бюро сельского хозяйства и сельских дел Чанша в журнале npj Science of Food.

Парадокс ожирения

В Китае специалисты по здоровому питанию столкнулись с парадоксом: несмотря на многолетние рекомендации заменять животные жиры растительными, заболеваемость ожирением в стране продолжает расти.

Национальные диетологические рекомендации Китая советуют взрослым потреблять 25–30 граммов растительного масла в день и ограничивать употребление жирного мяса и субпродуктов из-за высокого содержания в них насыщенных жиров и холестерина.

Авторы также ссылаются на предыдущие исследования традиционных рационов, богатых свининой и салом, которые показывают, что у приверженцев такой диеты «распространенность ожирения и диабета значительно ниже», чем у тех, кто придерживается растительного или вегетарианского питания.

«Этот парадокс подчеркивает необходимость более глубокого понимания метаболического влияния конкретных пищевых жиров и требует критического пересмотра существующих диетологических рекомендаций», — подчеркивается в статье.

Эксперимент на мышах

Влияние сала, масла камелии и арахиса на отложение жира в организме сравнили в эксперименте. Мышей посадили на диету продолжительностью 24 недели, в которой на жиры приходилось 25% потребляемой энергии. Для эксперимента были выбраны цельные продукты, в которых «жир поступает как часть общей пищевой матрицы, а не как изолированный очищенный компонент», чтобы минимизировать разрыв между лабораторными условиями и реальностью.

Главный результат: умеренное потребление сала, в сравнении с растительными маслами, значимо снижает накопление липидов.

Анализ также показал, что сало повышает уровень сывороточной таурохолевой кислоты — желчной кислоты, которая действует как детергент, способствуя растворению и всасыванию жиров. Это, в свою очередь, усиливает экспрессию генов, связанных с расщеплением жиров, и способствует переходу провоспалительных клеток в противовоспалительные.

«В наших предыдущих работах было установлено, что свиное сало — традиционный животный жир в Китае — в сочетании с соевым маслом снижает частоту ожирения», — отмечают авторы.

Они добавляют, что сало богато как насыщенными, так и мононенасыщенными жирными кислотами, «что может улучшать чувствительность к инсулину и помогать регулировать уровень глюкозы в крови».

По сравнению с маслом камелии и арахиса, у сала лучше соотношение полезных омега-3 жиров к омега-6. Поскольку избыточное потребление омега-6 усугубляет воспаление тканей, использование сала при равной калорийности может смягчать воспалительный ответ.

«Это преимущество подтверждается нашими более ранними находками: правильно подобранная смесь сала и подсолнечного масла (богатого омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами) значительно снижает накопление триглицеридов в печени, уровень свободных жирных кислот в сыворотке и гипертрофию жировой ткани, проявляя лучший антилипогенный эффект, чем одно лишь подсолнечное масло. Это подтверждает, что жирнокислотный профиль сала, используемый в определенной пропорции, подавляет избыточное накопление липидов и смягчает вызванное липидной перегрузкой воспаление», — пишут исследователи.

Ранее они же в том же журнале предупреждали, что борьба с употреблением свиного сала может привести к росту заболеваемости диабетом.

Главное — в меру

Важно помнить, что вред чрезмерного потребления жиров никто не отменял — что показано, в частности, в исследовании на мышах, опубликованном вьетнамскими учеными в августе прошлого года. Они обнаружили, что 66 дней высокожировой диеты, в которой 60% калорий состояло из свиного сала, сделали подопытных мышей толще, расширили запасы белого жира, нарушили толерантность к глюкозе и привели к аномальным уровням жиров, холестерина и триглицеридов в крови.