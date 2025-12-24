Названа неочевидная связь употребления алкоголя с онкориском

Сокращение потребления алкоголя снижает риск развития рака — к такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, поддержавшие инициативу Dry January. По данным ВОЗ, CDC и Американского института исследований рака, алкоголь является канцерогеном, и безопасной дозы не существует: повышение риска начинается уже с первого бокала, сообщается на сайте Калифорнийского университета (UCLA).

По оценкам экспертов, употребление алкоголя связано как минимум с семью видами рака, включая рак печени, молочной железы, пищевода, ротовой полости и толстой кишки. В глобальном масштабе алкоголь ежегодно ассоциирован более чем с 740 тысячами новых случаев онкологических заболеваний. При этом риск зависит от дозы: чем меньше человек пьет, тем ниже потенциальный вред.

Авторы подчеркивают, что временный отказ от алкоголя — даже не полный, а частичный — может стать эффективной профилактической мерой.

Механизм воздействия алкоголя на рак связан с его метаболизмом: этанол превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, повреждающее ДНК, усиливающее окислительный стресс и нарушающее гормональный баланс. Эксперты отмечают, что отказ от алкоголя может также улучшать сон, снижать воспаление и повышать уровень энергии, а долгосрочный эффект определяется не разовыми исключениями, а повседневными привычками.

Ранее стало известно, что регулярное употребление очень горячего чая и кофе связано с повышенным риском рака желудка.