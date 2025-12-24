Стала известна неожиданная польза физических упражнений

Короткая физическая активность перед умственной работой действует как «будильник» для мозга, значительно повышая концентрацию и когнитивные функции. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в Международном журнале содействия психическому здоровью. Эксперимент с участием студентов показал: даже десятиминутные целенаправленные упражнения перед занятиями заметно улучшают внимание, самоконтроль и скорость принятия решений.

© Московский Комсомолец

Для чистоты результатов студенты в разные дни проходили тестирование — с предварительной зарядкой и без нее. Сравнение данных выявило четкую закономерность: физическая активность давала выраженный положительный эффект, который отсутствовал в «пассивные» дни. Как пояснил профессор психологии Чарльз Хиллман, для результата не нужна изнурительная тренировка — достаточно умеренной нагрузки, сравнимой с быстрой ходьбой, когда человек немного спешит.

Исследователи подчеркивают, что наибольший прирост показателей наблюдался после упражнений средней интенсивности. Таким образом, простая и доступная «перезагрузка» в виде нескольких минут движения — эффективный способ настроить мозг на продуктивную работу, что особенно актуально для студентов и всех, чья деятельность требует сосредоточенности.