Популярный фрукт показал неожиданную пользу для мозга и воспаления

Ежедневное употребление манго в сочетании с пробиотиками может снижать воспаление и улучшать отдельные когнитивные функции у людей с избыточным весом и ожирением. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты рандомизированного двойного слепого исследования в журнале Food & Function (F&F).

В течение восьми недель участники в возрасте от 18 до 65 лет ежедневно съедали 400 г свежего манго и получали либо пробиотик, либо плацебо. У людей с избыточной массой тела добавление пробиотиков на фоне манго приводило к снижению уровня провоспалительного цитокина TNF-α в крови и умеренному улучшению рабочей памяти. У участников с нормальным весом противовоспалительный эффект не наблюдался, однако улучшались показатели внимания и скорости обработки информации.

Авторы связывают эффект с полифенолами манго — галлотаннинами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. У людей с ожирением их биодоступность снижена, но пробиотики способствовали превращению этих соединений в активные метаболиты и изменяли состав микробиоты кишечника, увеличивая долю Lactobacillus и Lachnospiraceae.

Исследователи подчеркивают, что работа носит пилотный характер, однако результаты указывают на потенциальную роль сочетания фруктов и пробиотиков в снижении воспаления и поддержке когнитивных функций у людей с нарушенным обменом веществ.

