Ученые выяснили, жители каких стран больше всего подвержены Альцгеймеру

Исследование итальянской организации IRCCS показало, что жители стран Северной Европы больше остальных подвержены болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Доктор Питер».

Дегенеративное заболевание головного мозга развивается из-за генетической предрасположенности, старения, черепных травм, хронических недугов, нездорового образа жизни и прочих факторов.

В северных регионах оказалось больше пациентов с неизлечимым диагнозом, чем в южных. По уровню смертности на 100 тысяч населения первое место заняла Финляндия. Тройку лидеров разделили Великобритания и Исландия. В топ-12 также вошли Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия. Россия оказалась на 134 строчке.

В качестве профилактики болезни Альцгеймера врачи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием холина, то есть витамина В4. К ним относятся креветки, яйца, морские гребешки, индейка, тунец, треска, лосось и говядина.