Ученые выяснили, жители каких стран больше всего подвержены Альцгеймеру

Учёные выяснили, жители каких стран больше всего подвержены Альцгеймеру и почему так происходит

Клопс.Ru

Исследование итальянской организации IRCCS показало, что жители стран Северной Европы больше остальных подвержены болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Доктор Питер».

© РИА Новости

Дегенеративное заболевание головного мозга развивается из-за генетической предрасположенности, старения, черепных травм, хронических недугов, нездорового образа жизни и прочих факторов.

В северных регионах оказалось больше пациентов с неизлечимым диагнозом, чем в южных. По уровню смертности на 100 тысяч населения первое место заняла Финляндия. Тройку лидеров разделили Великобритания и Исландия. В топ-12 также вошли Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия. Россия оказалась на 134 строчке.

В качестве профилактики болезни Альцгеймера врачи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием холина, то есть витамина В4. К ним относятся креветки, яйца, морские гребешки, индейка, тунец, треска, лосось и говядина.